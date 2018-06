Lazio, Gazzetta dello Sport: "Tutto su Acerbi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio punta tutto su Acerbi. E' quanto scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando della priorità del club biancoceleste di assicurarsi un centrale per colmare la casella lasciata vuota dalla partenza di De Vrij. La richiesta di Inzaghi è di averlo a disposizione sin dal via del ritiro e in cima alla lista c'è Francesco Acerbi, sotto contratto fino al 2022 col Sassuolo che parte da una valutazione di 13mln. La Lazio è a conoscenza dell'assenso del giocatore e non supera i 9mln, ma potrebbe inserire un contropartita tecnica. Resta in piedi la pista Badstuber, in scadenza con lo Stoccarda ed in attesa di una risposta dalla Lazio.