Lazio, grana Luis Alberto. Corriere dello Sport: "Inzaghi prova la mediazione"

vedi letture

In casa Lazio sta tenendo banco la grana Luis Alberto: "La sua presenza contro il Crotone - scrive il Corriere dello Sport - resta più che mai in bilico. La società è per il pugno duro, Inzaghi prova a mediare". Il club lo ha punito con una multa salatissima, ma lo spagnolo rischia anche di essere escluso per la prossima trasferta: "Solo l'opera di mediazione di Simone Inzaghi può riabilitarlo sotto questo punto di vista", precisa il quotidiano. Da parte sua il mea culpa è arrivato prima nello spogliatoio, poi sui social network attraverso una diretta Instagram.