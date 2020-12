Lazio, Corriere della Sera: "A Dortmund non lo capirono, Immobile vuole vendicarsi"

"A Dortmund non lo capirono, Immobile vuole vendicarsi", scrive il Corriere della Sera in merito alla gara di Champions tra Lazio e Borussia Dortmund. Sarà una possibilità di rivincita per il centravanti biancoceleste, scaricato presto dai tedeschi: stasera tornerà al Westfalenstadion con la Scarpa d'oro in mano, pronto a sfidare il nuovo fenomeno del calcio europeo Haaland. In palio ci sono gli ottavi di finale, che entrambe le squadre hanno in mano ma di cui nessuna delle due è riscura. Poi c'è da decidere il primo posto, che qualcosa conta.