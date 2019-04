© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera apre in prima pagina con la vittoria della Lazio a San Siro per 1-0 contro l'Inter: "Impresa e sorpasso, Champions più vicina". Un gol di Milinkovic-Savic basta per annullare i nerazzurri e avvicinare il quarto posto occupato dal Milan a soli tre punti di distacco.