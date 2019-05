Lazio, Corriere dello Sport: "Adekanye ha firmato fino al 2023"

© foto di Utente

L'edizione romana del Corriere dello Sport in edicola oggi dà spazio in prima pagina al futuro della Roma, sottolineando come il patron James Pallotta, nelle ultime ore, abbia allontano le voci che vorrebbero il Qatar Sports Investments interessato all'acquisizione del club giallorosso: "Vade retro Qatar. 'Le Parisien' rilancia la notizia che il fondo di Al Thani vuole rilevare la Roma: Pallotta smentisce", si legge sul quotidiano sportivo.

Lazio, ecco Adekanye - Per quanto riguarda la Lazio, invece, il giornale si concentra sul mercato, dando risalto all'ormai certo approdo in maglia biancoceleste di Bobby Adekanye, giovane esterno offensivo di nazionalità olandese che nella prossima stagione garantirà esplosività e grande velocità alla squadra di mister Simone Inzaghi: "Il giovane attaccante del Liverpool ha firmato con la Lazio fino al 2023. E' lui il primo colpo per la prossima stagione".