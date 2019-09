© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di spalla sul Corriere dello Sport si parla anche di Lazio. "Il computer va in panchina", si legge, in quanto Simone Inzaghi ha dato il via ad una rivoluzione hi-tech per avere tutti i dati in tempo reale con sé in partita. Una svolta, si legge. Spazio anche ad una inchiesta statistica. "Cambia la rimessa, tagliati i passaggi". In Serie A, dopo le prime due giornate, sono stati completati 2.500 passaggi in meno rispetto alla scorsa stagione. "Colpa del cambio di regole", spiega il quotidiano.