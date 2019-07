Lazio, Corriere dello Sport: "Pogba assist per Milinkovic"

"Pogba assist per Milinkovic". Questo il titolo a pagina 13 che il Corriere dello Sport dedica agli intrecci di mercato in casa Lazio. Infatti Milinkovic-Savic sembra essere sempre più lontano dai biancocelesti; l'agente sarà in settimana a Roma per parlare del futuro del serbo: "In Spagna sicuri: Sergej sostituto di Pogba allo United. Lotito lo valuta sui livelli del francese".