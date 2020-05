Lazio, Corriere di Roma: "Biancocelesti domani di corsa"

vedi letture

"Biancocelesti domani di corsa". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere di Roma in riferimento alla Lazio e al ritorno in campo: "Il giorno è domani: la Lazio ricomincerà, con tutte le cautele del caso, ad allenarsi a Formello. Dopo i controlli medici, i giocatori biancocelesti saranno divisi in 6 mini-squadre composte da 4 giocatori ciascuno. Tre le fasce orarie di accesso al centro sportivo".