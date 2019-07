© foto di Mattia Verdorale

"Lazio, brilla Andrè Anderson. Inzaghi sta pensando di tenerlo". Questo il titolo con cui si apre in taglio basso l'odierna edizione del Corriere di Roma sui biancocelesti: "Quattro gol nelle amichevoli disputate dalla Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore e tante buona giocate: Andrè Anderson ha impressionato il tecnico Simone Inzaghi ed è pronto a giocarsi nelle prossime due settimane il suo futuro in biancoceleste. Il giovane attaccante brasiliano (compirà 20 anni a settembre) è rientrato dal prestito alla Salernitana in Serie B dove ha disputato un'ottima stagione e sta cercando adesso di mettersi in luce: può giocare seconda punta, esterno o anche mezzala".