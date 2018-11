Lazio, Corriere di Roma: "Correa fa sognare. Colpi, gol e fantasia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è un nuovo talento in casa Lazio, si chiama Joaquin Correa e ha dei lampi da gran giocatore. "Correa fa sognare: colpi, gol e fantasia", titola in prima pagina il Corriere di Roma, che dedica un focus all'ex Siviglia, arrivato a Roma quest'estate e in gran crescita negli ultimi match.