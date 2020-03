Lazio, Corriere di Roma, Diaconale: "Lotito non si fa imbrogliare"

"Lotito non si fa imbrogliare". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso dedicato al presidente biancoceleste il quale sembra contrario alla sospensione del campionato: "La polemica di Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, contro l’eventuale chiusura del campionato: "È scattato l’antico timore che gli interessi dei grandi club possano scattare ai danni della Lazio. Ma Lotito non si farà imbrogliare".