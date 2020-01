Lazio, Corriere di Roma: "Emergenza a centrocampo"

© foto di Mattia Verdorale

"Emergenza a centrocampo: Leiva e Luis Alberto out, Cataldi a rischio per Brescia". Titola così il Corriere di Roma sui biancocelesti e la loro prossima gara contro le Rondinelle: "La Lazio ha chiuso il 2019 con la rosa ricca e comincia l’anno nuovo in difficoltà di organico. Le squalifiche di Leiva e Luis Alberto per la trasferta di domenica a Brescia sono note dal giorno della vittoria in Supercoppa (erano diffidati e sono stati ammoniti contro la Juve). Cataldi non si è allenato il 31 e a Capodanno per un risentimento alla coscia, ieri ha svolto differenziato, non ci sono certezze sul recupero. Non a caso Inzaghi ieri ha provato la formazione con Parolo in regia anziché interno, Milinkovic-Savic sul centrodestra e Lulic sul centrosinistra; sulla fascia mancina, di solito di proprietà del bosniaco, si è posizionato Jony".