Lazio, Corriere di Roma: "Immobile-Caicedo, questione di feeling (e di gol)"

"Immobile-Caicedo, questione di feeling (e di gol)". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Roma in edicola stamani: "Non sono una coppia. Quasi mai. Certo non lo sono nelle idee di Inzaghi, per il quale Caicedo è più il sostituto che la spalla di Immobile (Ciro si completa alla perfezione con Correa, meno con l’ecuadoriano). Però messi assieme i due centravanti della Lazio hanno segnato gol a valanga, non a caso sono i migliori marcatori della squadra che detiene il secondo attacco del campionato dopo l’Atalanta: 35".