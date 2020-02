vedi letture

Lazio, Corriere di Roma: "Immobile, tutti i numeri per la festa"

"Immobile, tutti i numeri per la festa". Questo il titolo che il Corriere di Roma dedica al capocannoniere del campionato Ciro Immobile in prima pagina in taglio basso: "Giovedì prossimo Ciro Immobile compirà 30 anni e li festeggerà nel momento più travolgente e felice da quando indossa la maglia della Lazio. I suoi numeri hanno trascinato la squadra biancoceleste, dal 2016, anno del suo arrivo, a oggi. Quest’anno, con le 26 reti segnate in campionato (capocannoniere senza rivali, in totale i suoi gol laziali sono 115, a -7 dal terzo posto di Giorgio Chinaglia) ha dato un contributo decisivo alla corsa scudetto della squadra di Inzaghi".