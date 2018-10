Lazio, Corriere di Roma in taglio alto: "Milinkovic in panca"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è spazio per la Lazio sulla prima pagina del Corriere di Roma, che in taglio alto si dedica alle due romane di Serie A. Per i biancocelesti il focus è su Sergej Milinkovic-Savic, ultimo pezzo pregiato del mercato che alla fine è rimasto in Italia. "Milinkovic in panca. Mourinho, rabbia per il viaggio a vuoto", è il titolo del quotidiano, che parla dunque dell'interesse del Manchester United per il serbo.