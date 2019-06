Lazio, Corriere di Roma: "Inzaghi, i fedelissimi a rischio"

© foto di Mattia Verdorale

"Inzaghi, i "fedelissimi" a rischio. Per la Lazio sarà una rivoluzione". Questo il titolo a pagina 13 che il Corriere di Roma dedica ai biancocelesti: "In partenza anche Lulic e Parolo. Quasi scontati gli addii di Milinkovic e Luis Alberto". Sul giornale si parla di rinnovamento e di una squadra che sarà in gran parte giovane infatti anche allo storico Radu è già stato dato il benservito e adesso il calciatore sta cercando un club che gli dia gli stessi soldi.