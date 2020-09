Lazio, Corriere di Roma: "Inzaghi, manca solo il difensore"

"Inzaghi, manca solo il difensore". Titola così, in taglio basso, sulla sua prima pagina il Corriere di Roma in riferimento ai biancocelesti: "Presi Muriqi e Fares alla Lazio ora manca un difensore per chiudere il cerchio. Out Luiz Felipe per due settimane, il tecnico Inzaghi chiede un rinforzo di alto livello per la nuova stagione. Tre i nomi in ballo: Kumbulla (prima scelta), Otamendi e il coreano Min-Jae".