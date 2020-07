Lazio, Corriere di Roma: "Inzaghi: «Penalizzati dagli arbitri»"

"Inzaghi: «Penalizzati dagli arbitri»". Il titolo sulla prima pagina del Corriere di Roma in taglio basso che si riferisce alle parole dell'allenatore biancoceleste: "Sfida chiave oggi all’Olimpico (17.15) per una Lazio decimata dalle assenze contro un Sassuolo in gran forma. I biancocelesti sono chiamati a tornare alla vittoria, dopo i due ko consecutivi contro Milan e Lecce, anche per approfittare, eventualmente, di un passo falso della Juventus impegnata contro l’Atalanta. Il tecnico Inzaghi: «Abbiamo pagato defezioni importanti e diversi torti arbitrali. Ma noi dobbiamo tornare a essere spensierati, ritrovare la serenità»".