Lazio, Corriere di Roma: "Inzaghi tenta lo strappo"

Quella di oggi è anche la giornata di Sassuolo-Lazio, match importantissimo soprattutto per i biancocelesti, chiamati a blindare il quarto posto in classifica. "Inzaghi tenta lo strappo", titola all'interno delle sue pagine sportive l'edizione romana del Corriere della Sera, che sottolinea anche l'emozione di Acerbi, che tornerà nel suo vecchio stadio e sfiderà la sua ex squadra.