Lazio, Corriere di Roma: "Jony è fatta. Vavro in arrivo"

© foto di Mattia Verdorale

"Jony è fatta. Vavro in arrivo". Questo il titolo in taglio basso che il Corriere di Roma dedica al mercato dei biancocelesti: "La Lazio va veloce e quasi certamente consegnerà un poker di rinforzi a Inzaghi per il ritiro ad Auronzo di Cadore. Il club biancoceleste, dopo Lazzari, ha ufficializzato ieri l'acquisto di Adekanye e chiuso quello di Jony. Nelle prossime ore atteso l'annuncio di Vavro".