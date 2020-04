Lazio, Corriere di Roma: "Lotito: "I conti resteranno in ordine"

"Lotito: "I conti resteranno in ordine". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere di Roma in edicola stamani con le parole del presidente della Lazio: "I conti economici della Lazio sono, e resteranno, in ordine. Lo ha chiarito ieri i Claudio Lotito presentando la semestrale consolidata al 31 dicembre 2019. Ed è per questo che il presidente, capofila di quelli che vogliono la ripresa del campionato, affronta senza timori questo periodo di estrema difficoltà anche per il mondo del calcio. Il presidente biancoceleste: "Lo stop non influirà negativamente sul nostro club". Aggiungendo: "Il valore dei diritti dei prestazioni dei calciatori non dovrebbero risentire in modo significativo della situazione".