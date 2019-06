Lazio, Corriere di Roma, Luis Alberto: "Grande feeling con Inzaghi"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Roma oggi in edicola riprende un'intervista a Luis Alberto, centrocampista della Lazio, e titola: "Inzaghi mi adora, Siviglia nel cuore". Lo spagnolo dichiara: "C'è grande affinità tra me ed Inzaghi, parla sempre bene di me. E' un grande tecnico e sono felice di lavorare con lui". Eppure la sua riconferma non è così scontata: ci sono possibilità che in estate lasci il club biancoceleste. La Lazio non gli ha proposto il rinnovo di contratto e sullo sfondo si muove il Siviglia, che vorrebbe riportarlo a casa, anche grazie all'arrivo sulla panchina degli andalusi di Julen Lopetegui.