Lazio, Corriere di Roma: "Luis Alberto inquieta Inzaghi"

"Luis Alberto inquieta Inzaghi". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere di Roma che in taglio basso dedica spazio alla squadra biancoceleste: "Non si placa l'ansia di Inzaghi nonostante i quattro colpi di mercato già realizzati . Il tecnico della Lazio, rassegnato a perdere Milinkovic e Caicedo, è preoccupato per Luis Alberto, in rotta totale con Lotito. Inzaghi vuole a tutti i costi lo spagnolo ancora con sè".