Lazio, Corriere di Roma: "Milinkovic, Tare apre alla cessione"

"Milinkovic, Tare apre alla cessione". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere di Roma in riferimento alla Lazio: "La Lazio non resisterà a una proposta «indecente» per Sergej Milinkovic-Savic: il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare, in un’intervista televisiva, ha praticamente aperto alla cessione del gioiello serbo. «Ma valuteremo tutto al momento opportuno - ha spiegato Tare - senza pressioni e pensando al bene di tutti. Se non arriveranno offerte che soddisfino completamente le parti in causa, allora Milinkovic resterà e saremo ben felici di tenerlo ancora con noi»".