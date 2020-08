Lazio, Corriere di Roma: "Muriq in arrivo, stretta finale con il Fenerbahce"

"Muriq in arrivo, stretta finale con il Fenerbahce". Titola così in prima pagina, in taglio alto, il Corriere di Roma in riferimento al primo colpo dei biancocelesti dopo Reina: "L’annuncio potrebbe arrivare in giornata: per l’attaccante kosovaro 19 milioni più bonus (oppure 15 più il difensore Bastos). I contatti tra le parti sono stati intensi nelle ultime ore e in giornata è atteso lo scambio di documenti che consentirà al calciatore – 26 anni compiuti a gennaio – di trasferirsi a Roma. Squadra da ieri in ritiro ad Auronzo senza Correa, Patric e Adekanye".