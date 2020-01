© foto di Mattia Verdorale

"Nuova solidità ed esperienza: la difesa non perde più colpi". Questo il titolo a pagina 9 che il Corriere di Roma dedica alla Lazio: "C’è una Lazio che funziona altrettanto bene e di cui si rischia di dimenticarsi perché meno evidente, meno affascinante, meno «da copertina»: quella che sta in difesa. La squadra di Inzaghi oggi è seconda per numero di gol subiti: ne ha presi 17, uno in più dell’Inter primatista, uno in meno della Juve".