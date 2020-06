Lazio, Corriere di Roma: "Obiettivo De Paul se andrà via Milinkovic-Savic"

"Obiettivo De Paul se andrà via Milinkovic-Savic". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Roma in riferimento al mercato biancoceleste: "Contatti avviati con l’Udinese. Muriqi il nome nuovo per l’attacco. Tare ha individuato in Szoboszlai, ungherese del Salisburgo, il nuovo Sergej: un talento che, secondo il ds biancoceleste, merita i 15 milioni chiesti dal club austriaco".