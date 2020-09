Lazio, Corriere di Roma: "Reina si presenta a Inzaghi: rigore parato"

"Reina si presenta a Inzaghi: rigore parato". Titola così in taglio basso il Corriere di Roma sul nuovo acquisto della Lazio: "Piacere, Pepe Reina! Il portierone spagnolo, che due giorni fa ha compiuto 38 anni, si è presentato alla Lazio parando un rigore nella prima amichevole giocata con i biancocelesti. Una prodezza, sull0 o-0, che ha permesso poi alla Lazio di battere 1-0 il Padova con un gol di Luis Alberto segnato a due minuti dalla fine. La squadra di Inzaghi ha sofferto l’avversario (di serie C) anche per i duri carichi di lavoro in allenamento".