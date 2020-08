Lazio, Corriere di Roma: "Strakosha, la porta non è più sicura"

"Strakosha, la porta non è più sicura". Titola così in prima pagina, in taglio basso, il Corriere di Roma sul portiere biancoceleste: "Strakosha è il portiere giusto per la Champions? La Lazio si interroga sull’albanese e pensa a una spalla di alto livello che lo aiuti a crescere ancora. Nando Orsi, ex biancoceleste: «Consigli sarebbe perfetto, Strakosha ha bisogno di stimoli per non sentirsi troppo sicuro»".