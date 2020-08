Lazio, Corriere di Roma: "Un caso Nazionale: per Lazzari non c’è mai posto"

"Un caso Nazionale: per Lazzari non c’è mai posto". Questo il titolo a pagina 7 che il Corriere di Roma dedica alla mancata convocazione di Manuel Lazzari da parte del ct dell'Italia Roberto Mancini: "Sono trentasette: tanti. Tutti migliori di lui, Manuel Lazzari, protagonista con la Lazio di una stagione eccellente dopo averne vissute due positive con la Spal in serie A. È possibile che non riesca a rientrare nell’ampia lista dei convocati dell’Italia di Roberto Mancini? È giusto che non ci sia nemmeno uno strapuntino nel grande stanzone azzurro sul quale possa trovare posto uno così?".