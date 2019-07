Lazio, Corriere di Roma: "Yazici favorito per sostituire Milinkovic"

© foto di Mattia Verdorale

"Lazio, il Turco Yazici favorito per sostituire Milinkovic-Savic". Questo il titolo che il Corriere di Roma dedica ai biancocelesti sul mercato in entrata e in uscita: "La Lazio continua a guardare in Italia e in Europa per l'erede di Milinkovic-Savic, a un passo dalla cessione. Il favorito è il turco Yazici, 22 anni, del Trabzonspor. Inzaghi preferirebbe l'interista Gagliardini".