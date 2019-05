Lazio, CorSera: "Inzaghi in bilico ma piace a Milan e Juve"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione romana del Corriere della Sera nella pagina dedicata alla Lazio apre con le parole di Simone Inzaghi: "Senza Europa? Mi rifiuto di pensarci". Oggi i biancocelesti sono impegnati a Cagliari alle ore 18. Il tecnico -si legge - è in bilico ma è seguito da Milan e Juve. Nel taglio basso: "Strakosha non convocato, Proto all'esordio: è il 57° portiere in A della storia biancoceleste".