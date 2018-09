Lazio, Il Corriere di Roma: "100 milioni di clausola per Milinkovic"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è andato via in estate, ma Sergej Milinkovic-Savic resta seguitissimo dai top club. Così il club biancoceleste prova a blindarlo, a mettere per iscritto un prezzo. "Lazio, 100 milioni di clausola per Milinkovic", titola il Corriere di Roma. Una mossa per allontanare le pretendenti, anche se Claudio Lotito ha sempre detto che mai si sarebbe seduto a trattare per una cifra inferiore.