"Carichi dopo il derby: A Firenze per vincere". Il Messaggero dedica spazio al posticipo di Serie A in programma questa sera tra Lazio e Fiorentina già nella sua prima pagina. Chiaro il riferimento alle ultime dichiarazioni del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, che ha chiesto in conferenza stampa di ripartire proprio dal successo nel derby della capitale per ottenere continuità di risultati.