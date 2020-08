Lazio, Il Messaggero: "Borja Mayoral in dirittura d'arrivo, Luis Alberto 'media' per David Silva"

"Borja Mayoral in dirittura d'arrivo, Luis Alberto 'media' per David Silva". All'interno della sezione sportiva de Il Messaggero tutte le ultime sul mercato dei biancocelesti. L'attaccante è ad un passo: la Lazio è pronta a mettere sul piatto undici milioni più due di bonus, appena due in meno dei quindici richiesti dal Real Madrid. Resta sempre viva, intanto, la suggestione David Silva. In Spagna di vocifera di una telefonata tra lo spagnolo e Luis Alberto: "I due sono amici e si conoscono da tempo - si legge - ma l'argomento della conversazione tra i due è stata la Lazio, l'ambiente, la città e tutto quello che due giocatori si possono dire quando uno è interessato ad una possibile proposta".