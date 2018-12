Lazio, Il Messaggero e le parole di Lotito: "Inzaghi resta con noi"

L'edizione odierna de Il Messaggero dedica spazio in prima pagina alle vicende di casa Lazio, evidenziando in prima pagina le parole del presidente Lotito, che ieri si è presentato in sala stampa col ds Tare e l'allenatore Inzaghi: "Resterà con noi per tanti anni", le parole del numero uno biancoceleste in difesa del proprio allenatore.