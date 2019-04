Lazio, Il Messaggero: "Finale in punte di piedi"

"Lazio, il finale in punte di piedi": con un gioco di parole, Il Messaggero dedica spazio ai biancocelesti nella propria pagina sportiva, lasciando intendere che sarà la condizione degli attaccanti, in buona parte, a determinare il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Come si legge nel giornale, l'ecuadoriano Felipe Caicedo si sta infatti candidando al ruolo di trascinatore, ma c'è bisogno del migliore Ciro Immobile per lottare sui due fronti: Coppa Italia e rush finale di campionato.