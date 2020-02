vedi letture

Lazio, Il Messaggero: "Immobile e Jony, fame di rivincita"

"Immobile e Jony, fame di rivincita". Questo il titolo a pagina 28 che Il Messaggero dedica alla Lazio di Simone Inzaghi che come prossimo impegno ha lo scontro diretto con i nerazzurri: "Con l'Inter all'andata il bomber finì in panchina per punizione e restò a secco mentre l'esterno commise l'ingenuità fatale sul gol di D'Ambrosio che costò la sconfitta".