Lazio, Il Messaggero in taglio alto: "Un Caicedo in più per Inzaghi"

Ottima la prestazione di Felipe Caicedo nel match di giovedì contro l'Apollon Limassol. L'attaccante ecuadoregno ha sfornato un assist di grandissimo spessore, col tacco, nella rete di Luis Alberto e oggi Il Messaggero, in prima pagina, si dedica anche a questo: "Un Caicedo in più per Inzaghi", scrive in taglio alto il quotidiano romano.