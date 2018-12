Lazio, Il Messaggero in vista della Dea: "Un Tucu di classe per vincere"

"Un Tucu di classe per vincere". Il Messaggero di oggi si concentra anche sulla Lazio in vista della complicata trasferta a Bergamo di domani. Menzione particolare per Joaquin Correa, atteso in attacco insieme a Immobile. L'argentino, a segno contro l'Eintracht Francoforte in Europa League, avrà così la possibilità di giocare per la terza volta da titolare; panchina invece per Luis Alberto".