"Inzaghi, Champions e psiche", titola così Il Messaggero nelle sue pagine interne. Il tecnico biancoceleste cambia strategia della Lazio: al traguardo si arriva senza pressioni. Niente più ossessione per il quarto posto: il tecnico ora punta sulla leggerezza. Per la Lazio pronto un tour de force dopo la sosta: 5 gare in due 2 settimane.