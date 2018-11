© foto di Federico Gaetano

"Inzaghi-Lotito, luna di fiele" titola oggi Il Messaggero: "Le scelte del tecnico non convincono il patron: il rapporto tra i due resta teso. Se non si qualificherà alla Champions Simone a fine stagione potrebbe lasciare". Tra i passaggi evidenziati: "Le sostituzioni contro il Milan non sono andate giù al presidente perché ritenute sbagliate oppure tardive. La società convinta di aver costruito la rosa giusta non accetterebbe un'altra annata in Europa League".