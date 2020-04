Lazio, Il Messaggero: "Inzaghi, messaggi motivazionali"

"Inzaghi, messaggi motivazionali". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero in edicola stamani in riferimento al tecnico della Lazio che prepara così la ripresa: "Il biancoceleste invia messaggi motivazionali a giocatori e staff. A casa esercizi per agilità e forza".