Lazio, Il Messaggero: "Inzaghi studia il modulo in base ai disponibili"

Simone Inzaghi sarà costretto a scegliere il modulo "in base ai disponibili" per la partita con il Torino secondo Il Messaggero, che scrive: "Ricompare Cataldi, sparito dai radar il 18 ottobre dopo la partita contro la Sampdoria. È negativo e per Inzaghi - in vista del Torino - è una gran notizia, alla luce delle assenze in regia di Escalante (lesione al polpaccio, dopo quella al flessore, rimediata col Bologna) e forse anche di Leiva". Visti i risultati controversi dei tamponi UEFA, c'è ancora una flebile speranza di recuperare Immobile e Lazzari: "Sarebbe il top riavere a disposizione almeno l'ex esterno della SPAL - prosegue il quotidiano - anche perché pure Fares rischia d'essere ai box per la prossima trasferta". C'è dunque il rischio che Parolo debba tornare a fare il terzino, oppure potrebbe toccare ad Acerbi in caso di cambio modulo (4-4-2 o 4-3-1-2), se i tamponi dovessero confermare i forfait di Lazzari e Djavan Anderson.