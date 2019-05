© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Messaggero titola in taglio alto: "Lazio, l'obiettivo è la Coppa Italia. Big a riposo con il Cagliari". Mercoledì 15 maggio andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio ed Atalanta, che potrebbe rappresentare la via più breve per raggiungere l'Europa League per i biancocelesti di mister Simone Inzaghi, così per la sfida di sabato contro il Cagliari il tecnico piacentino potrebbe pensare di lasciare a riposo alcuni big e preservarli per il delicato match contro i nerazzurri di Gasperini. Si va incontro ad una settimana cruciale per la stagione della Lazio.