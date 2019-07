© foto di stefano tedeschi

Il Messaggero oggi in edicola fa il punto della situazione su Milinkovic Savic, titolando: "La dolce attesa di Sergej". Il centrocampista della Lazio l'estate scorsa non aveva un umore dei migliori, a causa della mancata cessione da parte di Lotito, ma ora, sicuro di andare via, ride e scherza in attesa della giusta offerta. Ma tardano ad arrivare le offerte, nonostante la Lazio abbia già individuato nel turco Yazici il sostituto di Milinkovic-Savic: non resta che attendere una società che affondi il colpo portando un'offerta cash.