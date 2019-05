Lazio, Il Messaggero: "La telefonata che cambia la vita"

© foto di Federico Gaetano

"La telefonata che cambia la vita", titola così Il Messaggero nelle sue pagine sportive. Lotito chiama Inzaghi, le parti si riavvicinano e pensano ed un futuro ancora insieme. Domani previsto un nuovo incontro. La sfida di oggi a Torino passa in secondo piano.

Un colloquio decisivo

Nella serata di mercoledì, come si dice in gergo, sono volati gli stracci, ma è anche vero che Lotito e Tare sono rimasti a parlare fino a tardi. Ed è lì che sarebbe scattata la molla che ha portato alla successiva telefonata con Inzaghi. Toni decisamente più pacati e maggiore apertura. Adesso ci sono i margini per rivedere ancora Inzaghi sulla panchina della Lazio.