Lazio, Il Messaggero: "La vera forza sta in mezzo"

© foto di Mattia Verdorale

"La vera forza sta in mezzo". Questo il titolo a pagina 28 che Il Messaggero dedica alla Lazio: "Il centrocampo biancoceleste è un insieme di qualità e quantità: Inzaghi ha ampia scelta. Lazzari è il tassello che mancava a destra. Milinkovic e Luis Alberto fanno la differenza. Lo stop di Leiva non ha scombinato il gioco: Parolo ha dimostrato di essere adatto anche alla regia. Il tecnico laziale ha diversi cambi di buon livello a sua disposizione. Sceglierà in base a chi è più in forma".