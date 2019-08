© foto di stefano tedeschi

L'esterno della Lazio Manuel Lazzari è stato operato ieri per ridurre la frattura al dito medio della mano destra che si è procurato in amichevole contro la Primavera. Il Messaggero oggi in edicola titola: "Lazzari, una mano a Simone". L'ex SPAL proverà infatti il recupero lampo per la sfida di domenica a Genova, con il tecnico Simone Inzaghi che spera nel miracolo. Ci sarà da aspettare almeno 24 ore dall'intervento per capire i margini di recupero e se è possibile tentare di recuperare in extremis l'esterno biancoceleste.