Lazio, Il Messaggero: "Leiva va ko. Inzaghi in ansia"

© foto di stefano tedeschi

Il Messaggero oggi in edicola titola sulla Lazio: "Leiva va KO. Inzaghi in ansia". Il centrocampista biancoceleste ha riportato una lesione tra primo e secondo grado del quadricipite sinistro e ora rischia di dover tornare a Formello per le terapie del caso. Nel frattempo Stefan Radu, reintegrato nel gruppo, offre il pranzo a tutta la squadra in un clima di festa dato in primis da mister Inzaghi per cementare la coesione del gruppo.